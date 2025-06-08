Выпускник из Ленобласти провалил ЕГЭ из-за «умных очков»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Результаты выпускника из Ленинградской области, пытавшегося воспользоваться «умными очками» с видеокамерой при сдаче ЕГЭ, были аннулированы, передает РИА «Новости». Согласно заявлению регионального комитета образования, школьник не сможет пересдать экзамен даже в резервные дни.

В социальных сетях появилось видео экзаменационных материалов, снятых на «умные очки». По данным Telegram-каналов, ответы на вопросы школьник получал через наушник. Комитет образования отметил, что такие случаи оперативно выявляются и караются, а решения по аннулированию принимаются незамедлительно.

Ведомство также призвало выпускников и их родителей соблюдать правила сдачи экзаменов и не прибегать к использованию гаджетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, родители зафиксировали 115 нарушений на первых экзаменах ЕГЭ. Школьникам запретили сдавать ЕГЭ за круглыми столами. Заслуженный учитель удивился запрету проводить экзамены за круглыми столами.