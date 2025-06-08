7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.2 комментария
Выпускник из Ленобласти провалил ЕГЭ из-за «умных очков»
Школьник из Ленинградской области пытался сдать ЕГЭ с помощью «умных очков», но его результаты были признаны недействительными.
Результаты выпускника из Ленинградской области, пытавшегося воспользоваться «умными очками» с видеокамерой при сдаче ЕГЭ, были аннулированы, передает РИА «Новости». Согласно заявлению регионального комитета образования, школьник не сможет пересдать экзамен даже в резервные дни.
В социальных сетях появилось видео экзаменационных материалов, снятых на «умные очки». По данным Telegram-каналов, ответы на вопросы школьник получал через наушник. Комитет образования отметил, что такие случаи оперативно выявляются и караются, а решения по аннулированию принимаются незамедлительно.
Ведомство также призвало выпускников и их родителей соблюдать правила сдачи экзаменов и не прибегать к использованию гаджетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, родители зафиксировали 115 нарушений на первых экзаменах ЕГЭ. Школьникам запретили сдавать ЕГЭ за круглыми столами. Заслуженный учитель удивился запрету проводить экзамены за круглыми столами.