7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.2 комментария
France Info сообщило о запуске производства беспилотников Renault на Украине
Французский автопроизводитель Renault планирует наладить выпуск беспилотников на Украине, задействовав партнерство с местной оборонной компанией недалеко от зоны боевых действий, сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источник.
Производство беспилотников Renault на Украине станет совместным проектом с небольшой французской оборонной компанией, передает ТАСС. Как сообщило радио France Info, завод разместят на расстоянии в десятки или сотни километров от линии фронта.
Планируется, что часть дронов, изготовленных на Украине с применением передовых технологий, могут быть приняты на вооружение французской армией. Украинские военные рассчитывают использовать свыше 4 млн таких аппаратов в 2025 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, французская автомобильная компания Renault вместе с оборонным предприятием Arquus открывает производство беспилотников на Украине.