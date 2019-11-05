Путин усомнился в правильности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру

Президент России Владимир Путин поставил под сомнение разделение обучения на бакалавриат и магистратуру.

«Это модная схема или в этом есть какой-то смысл», – приводит слова главы государства РИА «Новости».

Кроме того, министр просвещения Ольга Васильева заявила, что бакалавриата недостаточно для обучения гуманитарным специальностям. Глава ведомства считает, что бакалавриат – «всего лишь незаконченное высшее образование».

Ранее сообщалось, что Минобрнауки подготовило план реформы аспирантуры.