Греф призвал реформировать систему высшего образования

Глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что систему высшего образования в России необходимо реформировать, «привязав» вузы к работодателям.

«В России беда с вузами. Если школьная система образования не совершенна, то с вузами беда. Вузы точно нужно подвергать реформам, они оторваны от реального клиента, которым является работодатель. Спрос на образование породил то, что люди готовы платить за образование, но у них особого выбора нет, потому что мощность хороших вузов ограничена, и они переполнены», – приводит слова Грефа ТАСС.

Глава Сбербанка отметил, что сейчас компаниям приходится создавать собственные системы обучения. «У нас есть партнерские соглашения с рядом вузов, но, тем не менее, у нас огромная фабрика по переподготовке людей, которые поступают», – заявил Греф.

Напомним, в начале ноября президент России Владимир Путин поставил под сомнение необходимость разделения обучения на бакалавриат и магистратуру. Месяцем ранее систему высшего образования в России раскритиковали в Конституционном суде.

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