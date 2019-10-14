Судья КС раскритиковал систему высшего образования в России

Судья Конституционного суда (КС) России Константин Арановский заявил о недоверии к дипломам отечественных вузов и в целом жестко раскритиковал систему российского высшего образования.

Как пишет газета «Коммерсант», на мысли о состоянии российской системы образования судью Арановского натолкнула жалоба, поданная в КС бывшим предпринимателем Михаилом Чайковским. В 2015 году Чайковский обратился в воронежский центр занятости населения за помощью в трудоустройстве, но чиновники отказались признать его безработным и назначить пособие, поскольку центр занятости потребовал справку «о среднем заработке с последнего места работы» и «документ, удостоверяющий квалификацию».

Оба требования Чайковский успешно оспорил в судебном порядке. В 2015 году КС согласился, что в случае «длительного перерыва в трудовой деятельности» гражданин может быть признан безработным и без справки «с последнего места работы». А на прошлой неделе КС снова поддержал мужчину, заявив, что отсутствие диплома или других «документов о квалификации» не должно ограничивать «право граждан на защиту от безработицы».

Дополнительно судья Арановский выступил с «особым мнением» – так называют заявление, в котором член судейской коллегии может высказать личную позицию по рассмотренному делу.

В документе Арановский рассуждает, можно ли доверять диплому российского вуза, и приходит к выводу, что «профессиональное образование» не в состоянии «уверенно гарантировать квалификацию обладателей дипломов». Кроме того, судья допускает, что решение КС могло быть другим, «имей образовательные документы иную репутацию, чем теперь».

Арановский добавил также, что в системе образования «столько динамики, что нельзя рассчитывать на стабильное качество образовательного продукта». Судья напоминает, что «не все считают полезным внедрение болонской системы». Он приходит к выводу, что «бессчетные ресурсы», потраченные на проведение образовательных реформ, «можно было израсходовать во благо науке и на достойную оплату преподавательского труда».

«Улучшения в образовании длятся лет тридцать, а результаты их все еще спорны, так что теперь, когда столько истрачено, а доверия дипломам не прибавилось, нет причин полагаться впредь на министерские решения, инициативу ректоратов и на энтузиазм активистов. Не исключено, что придется теперь подождать, пока дипломы большинства вузов и техникумов (лицеев, колледжей и др.) станут убедительными», – заявил Арановский.

Он также напомнил о низких зарплатах преподавателей, подчеркивая, что от их «благополучия и достоинства» напрямую зависит качество обучения.

Напомним, в декабре 2018 года зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин согласился с заявлением ректора МГУ Виктора Садовничего о том, что ЕГЭ сужает подготовку школьников в ущерб фундаментальным знаниям.

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