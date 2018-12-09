В Госдуме поддержали мнение ректора МГУ об ущербности ЕГЭ

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин согласился с заявлением ректора МГУ Виктора Садовничего о том, что ЕГЭ сужает подготовку школьников в ущерб фундаментальным знаниям.

С критикой ЕГЭ Садовничий выступил на съезде партии «Единая Россия». Смолин (КПРФ) заявил, что «абсолютно солидарен» с такой оценкой, передает РИА «Новости».

«Это призыв (Садовничего) либо к отмене, либо к глубокой реформе (ЕГЭ)», – считает депутат.

Он выразил беспокойство в связи с тем, что в старших классах многие ученики вместо получения среднего общего образования занимаются подготовкой только по предметам, по которым собираются сдавать ЕГЭ.