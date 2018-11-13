В ЛДПР предложили вместо ЕГЭ «оцифровывать» школьников

Новость об очередном предложении отменить ЕГЭ и заменить его некой «системой выявления талантов на основе блокчейн-технологии», родившимся в стенах Госдумы, во вторник утром облетела едва ли не все ленты информационных агентств и новостных сайтов. ВЗГЛЯД решил уточнить суть высказанной идеи у ее автора, депутата Госдумы Бориса Чернышова.

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) в среду выступил с инициативой – он предложил Министерству просвещения упразднить Единый госэкзамен (ЕГЭ), заменив его «системой раннего выявления талантов» учеников.

По его словам, нынешняя система не ориентирована на практику и не позволяет понять, каковы действительно способности ребенка. Как считает 27-летний депутат, вместо ЕГЭ нужна система оценки профориентации ученика, его социальной активности. Анализ данных предлагается проводить с помощью блокчейн-технологии, которая позволяет с «математической точностью оценить индивидуальность каждого ребенка, чьи данные были введены в программу электронной школы».

О том, почему надо ломать систему ЕГЭ, к которой школы только-только успели приноровиться, депутат Госдумы Борис Чернышов рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД.

ВЗГЛЯД: Борис Александрович, вы предлагаете на раннем этапе выявлять таланты, интересы. А если ученик не проявляет ни к чему интереса?

Борис Чернышов: Это невозможно. Талантливы в принципе все дети. Любой ребенок себя как-то проявляет. Кто-то проявляет себя в видеоиграх, это уже вариант. Нужно создать для него правильную подготовку и образовательную программу.

Борис Чернышов (фото: Александр Щербак/ТАСС)

Спорт – еще один вид деятельности. Ребенку не очень хочется сидеть за партой, а хочется заниматься спортом, таким ребятам мы должны дать дополнительную возможность. Вот это главное. Все дети талантливы одинаково, просто в разных сферах – каждый в своей.

Предложенная система образования ориентирована на каждую личность: на меня, на вас, на ваших детей, на моих... Индивидуальным характером образования можно добиться больших успехов.

ВЗГЛЯД: А если ребенка интересует дисциплина, которой нет в перечне школьных предметов?

Б. Ч.: Сейчас развернулся большой национальный проект «Образование». В каждом регионе откроются «Кванториумы» формата «Сириус» (сочинская школа-лагерь для одаренных детей). Там обязательно будет и все, что связано с компьютерными технологиями, робототехника, например. Ребята, которые хотят заниматься, получат такую возможность. Государство идет постепенно к тому, чтобы такая вариативность была представлена.

ВЗГЛЯД: А если ребенок занимается боксом или проявил себя как явный гуманитарий, его освободят от алгебры?

Б. Ч.: Есть государственный образовательный стандарт. То количество предметов, которые должны быть прочитаны в рамках базовой общеобразовательной программы, будут прочитаны. Речь идет о дополнительном образовании.

Система дает возможность проанализировать оценки и успеваемость по остальным предметам и через сравнивание данных – либо ранжировать человека в списке, либо выявлять у него те или иные наклонности для дальнейшего изучения той или иной дисциплины.

ВЗГЛЯД: А нельзя ли сочетать ЕГЭ с вашим проектом, чтобы не ломать систему, с которой школы уже успели сжиться?

Б. Ч.: Главная претензия к ЕГЭ в том, что он длится всего четыре часа, и за это короткое время молодой человек должен определить всю свою жизнь. Потом он будет либо радоваться, либо мучиться. Я предлагаю избавиться от самого главного недостатка ЕГЭ – постоянного нервного напряжения выпускников.

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Мой проект позволит с самого раннего возраста ученика понять, как он проходит стадии профориентации, в каких общественных проектах участвует, каков его кругозор интересов. Это система, где он сам для себя выстраивает свою траекторию личностного роста.

Наше образование сейчас тратит огромные деньги на бюджетный набор, либо сами родители учащихся тратят колоссальные деньги на подготовку специалиста, который потом просто идет и работает по другой специальности. Это неправильно и экономически неверно. Из ста человек, поступивших на экономический факультет в МГУ, великим экономистом станет максимум один, а другие ребята могут заняться аудитом, финансовой деятельностью, рынками.

ВЗГЛЯД: Что это за блокчейн-технология, которая с математической точностью способна выявлять индивидуальность ребенка?

Б. Ч.: С помощью этой технологии можно передавать информацию о разных характеристиках ученика. Согласно задумке, у каждого ученика есть портфолио.

Мы определенным образом оцифровываем информацию об участии в школьных олимпиадах, в общественной, волонтерской деятельности. К моменту окончания школы ученик сможет получить больше успешных вариантов своей будущей карьеры.

ВЗГЛЯД: Предполагает ли ваша идея сохранение балльной системы?

Б. Ч.: Никаких баллов. Более способным ученикам будет даваться больше привилегий, как сейчас дается при успешной сдаче ЕГЭ. Те, кто пишет работу на 100 баллов, получают больше преимуществ при поступлении в вузы.

ВЗГЛЯД: С какого момента будет собираться информация об учениках?

Б. Ч.: С пятого класса. В начальной школе ученики получают основные знания: читать, писать, считать. Основных аналитических данных раньше и не нужно.

ВЗГЛЯД: Ученики, которые занимаются в секциях, будут обязаны об этом сообщать школе?

Б. Ч.: Нет, никто не обязан. Но система построена так, что это будет интересно им самим. Если ты не сообщаешь, то не получишь дополнительные баллы и не поднимешься в рейтинге.