Предложена замена ЕГЭ

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил министру просвещения России Ольге Васильевой альтернативу ЕГЭ.

По его словам, система федеральных образовательных стандартов не ориентирована на практику и не позволяет понять, «насколько действительно способен ребенок», поэтому нужна иная «методика оценки знаний и способностей учеников, альтернативная сдаче ЕГЭ».

Чернышов заявил, что в основе ЕГЭ лежит письменный тест, придуманный в США для проверки уровня образования детей с отклонениями в развитии, передает РИА «Новости».

Он предлагает заменить ЕГЭ на «систему раннего выявления талантов» через профориентацию, оценки и социальную активность, а также общественную деятельность.

Анализ информации предлагается проводить с помощью блокчейн-технологии, которая позволяет с «математической точностью оценить индивидуальность каждого ребенка, чьи данные были введены в программу электронной школы».

Напомним, поступившие в российские вузы в 2018 году абитуриенты в среднем набрали по 69,1 балла на едином госэкзамене.