Назван средний балл ЕГЭ абитуриентов-2018

Поступившие в российские вузы в 2018 году абитуриенты в среднем набрали по 69,1 балла на едином госэкзамене (ЕГЭ), сообщили в Минобрнауки.

По сравнению с данными приемной кампании 2017 года средний балл поступивших абитуриентов вырос на 0,9 балла, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Максимальный показатель зафиксирован в вузах Москвы (77,8), Санкт-Петербурга (76,7), а также Томской (74,2), Архангельской областях (72,7) и Татарстана (72,1).

Напомним, в этом году выпускник московской школы Руслан Салимгареев набрал 400 баллов по результатам сдачи четырех ЕГЭ.

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что итоги единого госэкзамена (ЕГЭ) по русскому языку в 2018 году сопоставимы с прошлогодними.