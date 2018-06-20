Результаты ЕГЭ по русскому языку сравнили с прошлогодними

Итоги единого госэкзамена (ЕГЭ) по русскому языку в 2018 году сопоставимы с прошлогодними, сообщили в Рособрнадзоре.

«Сопоставимость результатов экзамена разных лет – ключевая задача при разработке экзаменационных материалов. Включая в экзаменационную работу новую модель задания, мы проводили специальные апробационные исследования, давали разъяснения для учителей и школьников. Все это обеспечило стабильность результатов экзамена», – сообщил руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Ирина Цыбулько, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в основной период проведения экзаменов ЕГЭ по русскому языку сдавали 645,5 тыс. участников, что на 29 тысяч больше, чем годом ранее.

Не удалось преодолеть минимальный порог для получения аттестата в 24 балла 0,4% сдававших, максимальный результат в 100 баллов получили 3722 выпускника. Эти данные сопоставимы с итогами прошлого года.

В Рособрнадзоре отмечают, что постепенно сокращается доля не набравших минимальный балл выпускников, для которых русский язык не является родным.

Сообщается, что основной этап сдачи ЕГЭ-2018 проходит с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ сдают 730 тыс. человек.

Ранее замглавы Минобрнауки, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщал, что в этом году будет применена новая технология, позволяющая минимизировать влияние человеческого фактора на результаты ЕГЭ.