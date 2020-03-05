Киев незаконно продал украинскую «дочку» ВЭБ.РФ

Украинские власти продали на аукционе дочерний банк ВЭБ.РФ – Проминвестбанк. В российской госкорпорации заявили, что считают действия Киева незаконными и намерены компенсировать свои потери за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций.

Как заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов, Украина «завершила незаконную экспроприацию инвестиций российского инвестора, окончательно нарушила двустороннее соглашение о защите капиталовложений», передает ТАСС.

Подчеркивается, что Киев продемонстрировал миру «нежелание соблюдать нормы международного права, грубо проигнорировал решение независимого трибунала в Стокгольме и отчетливо продемонстрировал, почему нельзя инвестировать в страну, где отсутствует независимый суд, уважение и защита прав собственности».

«Мы приложим все законные усилия к компенсации наших потерь за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций», – заверил Краснов.

Уточняется, что аукцион прошел накануне. Банк продали за 268 млн 709 тыс. 960,78 гривен (около 10,8 млн долларов).

При этом 3 марта Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма подтвердил запрет на продажу акций Проминвестбанка – украинской «дочки» госкорпорации ВЭБ.РФ.

В сентябре суд Киева арестовал здание центрального офиса Проминвестбанка и еще 15 объектов недвижимости кредитной организации.

ВЭБ.РФ подавал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, потребовав от Киева возместить убытки.