ВЭБ подал в арбитражный суд Стокгольма иск к Украине

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, потребовав от Киева возместить убытки, причиненные дочке ВЭБа – Проминвестбанку.

«Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» обратилась в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с иском к Украине из-за нарушения ею положений соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

По словам старшего вице-президента правового блока ВЭБа Игоря Краснова, Киев нарушил все гарантии, которые предоставили в инвестиционном соглашении. «Сегодня пришло время призвать их к ответу. Мы убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит нашу позицию, и ВЭБ взыщет с Украины все причиненные банку убытки», – заявил Краснов.

14 июня в ВЭБе заявили, что в работе Проминвестбанка, украинской «дочки» Внешэкономбанка, нет перспективы, поэтому он будет работать по модели банка плохих долгов.

Всего на Украине работают четыре «дочки» российских государственных банков – Сбербанк, Проминвестбанк, «ВТБ Банк» и «БМ Банк». С марта 2017 года по решению СНБО в отношении них действуют санкции, которые запрещают вывод капитала за пределы Украины. Выйти с рынка госбанки пока не смогли.