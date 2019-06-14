Решена судьба украинской «дочки» ВЭБа

В работе Проминвестбанка, украинской «дочки» Внешэкономбанка, нет перспективы, поэтому он будет работать по модели банка плохих долгов, заявил первый зампред ВЭБ Михаил Кузовлев.

«Как у коммерческого банка у ПИБа (Проминвестбанка) никакой перспективы нет. Будет работать по модели банка плохих долгов, пока не получим какого-то recovery по всем нашим кредитам», – сказал он в интервью РИА «Новости».

При этом Кузовлев отметил, что платежеспособность Проминвестбанка удалось сохранить.

«Мы реализовали ряд активов, в том числе требования к «Украинским железным дорогам», как бы нам там политически не вставляли «палки в колеса». Сейчас сокращаем персонал и банковскую инфраструктуру», – пояснил он.

Всего на Украине работают четыре «дочки» российских государственных банков – Сбербанк, Проминвестбанк, «ВТБ Банк» и «БМ Банк». С марта 2017 года по решению СНБО в отношении них действуют санкции, которые запрещают вывод капитала за пределы Украины. Выйти с рынка госбанки пока не смогли.