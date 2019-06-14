Решена судьба украинской «дочки» ВЭБа

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14 июня, пятница  |  Последнее обновление — 10:34  |  vz.ru
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Налог Чубайса заставит россиян позеленеть

Подписав Парижские соглашения по климату, Россия обязалась сократить выбросы углекислого газаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Анатолий Чубайс призвал обложить россиян новым налогом. На этот раз «зеленым», то есть экологическим. Цель – пресечь выбросы углекислого газа, помочь развитию солнечной и ветряной энергетики. Но новый налог не сделает страну чище, а россиян – богаче, полагают эксперты. Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Нужны ли России новые авианосцы

ТАВКР «Адмирал Кузнецов» еще долго будет единственным в составе ВМФ РФ авианосцемФото: Лев Федосеев/ТАСС
Появились новые сообщения о начале разработки Россией проекта авианосца – на этот раз атомного. Это вновь сделало актуальным вопрос, который российские моряки обсуждают десятилетиями: нужен ли стране авианосный флот, где его размещать и что делать с единственным оставшимся в стране подобным боевым кораблем, ТАВКР «Адмирал Кузнецов»? Подробности...
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Президент Польши перепутал смелость с глупостью

«Польский Прометей, или Аллегория на побежденную Польшу» - картина французского художника Ораса Верне о польском восстании против России в 1830-м годуФото: Ораса Верне
Заявление польского президента Анджея Дуды о том, что поляки храбрее русских, вызвало насмешки в России. Однако за этим заявлением стоит вполне объяснимое самосознание наших соседей, которое нужно учитывать в процессе собирания русского мира и выстраивания наших отношений с Западом. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Шутку над Родиной большинство не оценило

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Любой нормальный человек хочет, чтобы его страна была лучше, чтобы государственная машина работала справедливо. Нормально критиковать как отдельные явления, так и системные. Ненормально поливать грязью страну. Подробности...
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Хотим бегать от полиции и делать селфи в автозаках

Дмитрий Ольшанский, публицист
В день освобождения Ивана Голунова большая и неожиданная победа уже почти покорно лежала в руках нашей интеллигенции. Мяч уже, казалось, летел в чужие ворота – и вдруг, каким-то невероятным усилием, эти люди забили его сами себе. Подробности...
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Как превратить протест в абсурд

Алексей Алешковский, сценарист
На улицы вышло много хороших и честных людей, только чего они хотели добиться? Конечно, народные гулянья с автозаками веселее и интеллигентнее, чем пьянки с мордобоем. Но польза – примерно та же. Подробности...
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            Решена судьба украинской «дочки» ВЭБа

            14 июня 2019, 09:14

            Текст: Евгения Шестак

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            В работе Проминвестбанка, украинской «дочки» Внешэкономбанка, нет перспективы, поэтому он будет работать по модели банка плохих долгов, заявил первый зампред ВЭБ Михаил Кузовлев.

            «Как у коммерческого банка у ПИБа (Проминвестбанка) никакой перспективы нет. Будет работать по модели банка плохих долгов, пока не получим какого-то recovery по всем нашим кредитам», – сказал он в интервью РИА «Новости».

            При этом Кузовлев отметил, что платежеспособность Проминвестбанка удалось сохранить.

            «Мы реализовали ряд активов, в том числе требования к «Украинским железным дорогам», как бы нам там политически не вставляли «палки в колеса». Сейчас сокращаем персонал и банковскую инфраструктуру», – пояснил он.

            Всего на Украине работают четыре «дочки» российских государственных банков – Сбербанк, Проминвестбанк, «ВТБ Банк» и «БМ Банк». С марта 2017 года по решению СНБО в отношении них действуют санкции, которые запрещают вывод капитала за пределы Украины. Выйти с рынка госбанки пока не смогли.


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