ВЭБ добился запрета на продажу своей украинской «дочки»

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма подтвердил запрет на продажу акций Проминвестбанка – украинской «дочки» госкорпорации ВЭБ.РФ.

В госкорпорации напомнили, что в августе 2019 года ВЭБ.РФ попросила Стокгольмский арбитраж принять чрезвычайные обеспечительные меры, чтобы предотвратить принудительную продажу Проминвестбанка с аукциона. Тогда арбитраж запретил Украине продавать акции банка, передает ТАСС.

«Украина же попыталась оспорить решение чрезвычайного арбитра уже перед полным составом трибунала, в который входил и назначенный Украиной арбитр. Однако 2 марта 2020 года состав арбитража безоговорочно поддержал ВЭБ.РФ и оставил решение чрезвычайного арбитра в силе», – подчеркивается в сообщении ВЭБ.

В сентябре суд Киева арестовал здание центрального офиса Проминвестбанка и еще 15 объектов недвижимости кредитной организации.

Ранее госкорпорация «ВЭБ.РФ» подавала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, потребовав от Киева возместить убытки, причиненные дочке ВЭБа – Проминвестбанку. В итоге Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать «Проминвестбанк».

Напомним, российский ВЭБ.РФ с 2008 года владеет 99,7726% акций Проминвестбанка.