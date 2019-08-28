Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать «Проминвестбанк»

Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции «Проминвестбанка» – дочернего предприятия ВЭБ.РФ и обязал Киев возместить все расходы на арбитраж.

Об этом сообщили в ВЭБ.РФ, передает ТАСС.

По данным Фондовой биржи ПФТС (первой фондовой торговой системы), запланированный на 28 августа аукцион о продаже «Проминвестбанка» не состоялся.

На Фондовой бирже уточнили, что не была получена в установленный срок заявка на покупку банка.

Отмечается, что киевские власти выставили на продажу 99,7726% акций банка в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с России компенсации за недвижимое имущество связанных с олигархом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму.

Напомним, госкорпорация «ВЭБ.РФ» подавала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, потребовав от Киева возместить убытки, причиненные дочке ВЭБа – Проминвестбанку.