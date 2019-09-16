Суд в Киеве арестовал украинский офис «дочки» российского банка

Печерский районный суд Киева арестовал здание центрального офиса Проминвестбанка (ПИБ, украинская «дочка» российского ВЭБ.РФ) и еще 15 объектов недвижимости кредитной организации.

«Наложить арест на недвижимое имущество, принадлежащее на праве частной собственности публичному акционерному обществу «Акционерный коммерческий промышленно- инвестиционный банк» (ПАО «Проминвестбанк»)», – сказано в решении суда, передает ТАСС.

Отмечается, что арестованное здание центрального офиса ПИБ расположено в исторической части Киева на улице Софиевской. Также арестованы еще 15 объектов недвижимости в разных регионах Украины.

В материалах дела сказано, что Арбитражный суд Гааги в сентябре 2018 года удовлетворил иск почти 20 компаний, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским, о взыскании денег с России как компенсации за утерянное в Крыму недвижимое имущество. В рамках этого дела были арестованы акции ПИБ, которые Украина планировала продать.

В итоге киевский суд по ходатайству прокурора арестовал недвижимость банка, посчитав, что ПИБ постоянно совершает «действия, направленные на вывод ликвидных активов из своей собственности», а действия руководства банка направлены на снижение ликвидности банка и соответственно обесценивание акций.

В ВЭБ.РФ сообщили, что оставляют за собой право предъявить претензии Украине из-за ситуации с Проминвестбанком.

«В результате действий украинских правоохранительных органов иностранные инвесторы получили отчетливый сигнал, что международные стандарты защиты инвестиций на территории Украины не действуют. Мы оставляем за собой право предъявить претензии как государству Украина, вовлеченным чиновникам, так и вступившим в сговор третьим лицам по экспроприации собственности ВЭБ», – заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов.

Ранее госкорпорация «ВЭБ.РФ» подавала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, потребовав от Киева возместить убытки, причиненные дочке ВЭБа – Проминвестбанку. В итоге Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать «Проминвестбанк».

Напомним, российский ВЭБ.РФ с 2008 года владеет 99,7726% акций Проминвестбанка.

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