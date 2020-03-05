У россиян с Diamond Princess на карантине в Приморье коронавирус не обнаружен

Анализы на коронавирус девяти помещенных на карантин во Владивостоке россиян с круизного лайнера Diamond Princess показали отрицательный результат, сообщил представитель минздрава Приморья со ссылкой на данные новосибирского научно-исследовательского центра «Вектор».

«Вектор» прислал анализы, у всех девяти человек на коронавирус они отрицательны. Еще будет повторный анализ перед их выпиской», – сообщил источник РИА «Новости».

Операция по эвакуации около 1 тыс. здоровых пассажиров с борта Diamond Princess началась 19 февраля. Дополнительный карантин прошли пассажиры, контактировавшие с зараженными, они сошли на берег позднее.

У троих граждан России, вывезенных с лайнера Diamond Princess, подтвердился коронавирус.

В МИД России критиковали действия японских властей в связи с ситуацией вокруг судна Diamond Princess.

В воскресенье все члены экипажа, остававшиеся на борту круизного лайнера Diamond Princess на протяжении всех трех недель карантина, благополучно покинули судно.

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