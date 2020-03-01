Карантинный лайнер Diamond Princess покинули все пассажиры и экипаж

Все члены экипажа, остававшиеся на борту круизного лайнера Diamond Princess на протяжении всех трех недель карантина, в воскресенье благополучно покинули судно, сообщил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

«Таким образом, все пассажиры и члены экипажа покинули судно», – приводит его слова ТАСС.

Всего в воскресенье лайнер покинули около 500 членов экипажа и обслуживающего персонала судна.

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Операция по эвакуации около 1 тыс. здоровых пассажиров с борта Diamond Princess началась 19 февраля. Дополнительный карантин прошли пассажиры, контактировавшие с зараженными, они сошли на берег позднее.

У троих граждан России, вывезенных с лайнера Diamond Princess, подтвердился коронавирус.

МИД России критиковали действия японских властей в связи с ситуацией вокруг судна Diamond Princess.

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