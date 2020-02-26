У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус

Коронавирус у троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы вывезли граждан Российской Федерации из Японии. ... Хочу вам сказать, что госпитализированы под медицинское наблюдение, находятся в инфекционных стационарах все из них, восемь, в числе которых три человека, которым в Японии был поставлен диагноз новой коронавирусной инфекции, и члены их семей были госпитализированы, как вы знаете, и доставлены в Казань. У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими», – сказала Попова, передает ТАСС.

На прошлой неделе восемь россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии, прибыли на карантин в Казань.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что они будут находиться на карантине в течение двух недель.