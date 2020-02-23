Россияне с лайнера Diamond Princess вернулись на родину

Восемь россиян, которые находились на борту карантинного круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии, вернулись в Россию, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

В субботу российские граждане были эвакуированы в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».

В Россию вернулись восемь человек. У троих из них «в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус». Голикова пояснила, что остальные россияне «отказались от перелета специальным комфортабельным бортом МЧС».

МЧС России проводило эвакуацию при поддержке Министерства иностранных дел, российского посольства в Японии, Роспотребнадзора, а также российских врачей. Медики проследили за соблюдением противоэпидемического режима. Кроме того, они обеспечили наблюдение за состоянием здоровья граждан России.

Вернувшиеся россияне в течение двух недель будут находиться на карантине в Казани. Пассажирам Diamond Princess обеспечат медицинское наблюдение. Будет проведена диагностика на наличие нового коронавируса.

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Как рассказала вице-премьер, россияне чувствуют себя хорошо. У тех из них, у кого обнаружили коронавирус, болезнь протекает в легкой форме, нет выраженных симптомов и осложнений. Жизни и здоровью как самих заболевших, так и членам их семей ничего не угрожает.

Напомним, в Казани (а большая часть эвакуированных с Diamond Princess – казанцы) уже проходили карантин жители, вернувшиеся из китайского города Санья. У них подозрение на коронавирус не подтвердилось. Медицина в регионе находится на достойном уровне и может обеспечить все необходимые условия.

В начале февраля два самолета ВКС доставили в Тюменскую область 144 россиянина из охваченного коронавирусом китайского города Ухань. Коронавирус не был выявлен ни у одного из пациентов, 19 февраля все они покинули медучреждение и отправились домой. Вернувшимся из Китая россиянам оказывали всяческое содействие, в том числе психологическую поддержку.

С завершением двухнедельного карантина россиян поздравил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль: «Я поздравляю наших россиян, у которых закончился карантин. Представляете, если б каждый из нас оказался в этой ситуации? Это совсем непросто. Я хочу сказать огромные слова благодарности тюменцам за то, что они сделали все необходимое – гостеприимно и спокойно – для того, чтобы этот карантин закончился. И хочу сказать большое спасибо очень многим, правительству, нашей армии, Роспотребнадзору, Росздравнадзору, министерству здравоохранения. Вот так всей страной мы боремся за своих, поздравляю!».

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