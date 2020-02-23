Россияне с лайнера Diamond Princess прибыли на карантин в Казань

Восемь россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии, прибыли на карантин в Казань, сообщила глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Галимова рассказала, что «борт прибыл», эвакуированные россияне «двигаются в сторону инфекционной больницы».

«Восемь человек, четверо – татарстанцы, среди этих восьми есть один ребенок», – приводит ее слова ТАСС.

Галимова пояснила, что «на сегодняшний день те возможности, которые есть у этой инфекционной больницы в Казани – одни из самых лучших». Она заверила, что больница позволит «обеспечить полный медицинский осмотр и наблюдение граждан». Эвакуированные россияне «будут помещены в отдельный бокс».

Президент республики Рустам Минниханов заверил, что их обеспечат всем необходимым.

Минниханов пояснил: «Во-первых, так получилось, что четверо – граждане нашей республики и один ребенок, и все вот эти восемь человек, они находились на одном корабле и общались. Поэтому с учетом того, что, во-первых, это граждане нашей республики, во-вторых, сегодня мы располагаем и инфекционной больницей, которая соответствует всем требованиям и нормам, <...> мы посоветовались, приняли решение, что Казань способна принять этих граждан».

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Напомним, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что вернувшиеся россияне в течение двух недель будут находиться на карантине в Казани.

В начале февраля два самолета ВКС доставили в Тюменскую область 144 россиянина из охваченного коронавирусом китайского города Ухань. Все они уже покинули медучреждение и отправились домой.

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль поблагодарил жителей Тюменской области за гостеприимство и спокойствие.

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