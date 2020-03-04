Эстония отказалась от территориальных претензий к России

Эстонский премьер Юри Ратас заявил, что страна не имеет территориальных претензий к России.

«У Эстонии нет никаких территориальных требований к России. Утверждение, что они у нас есть, не является точкой зрения правительства», – сказал премьер, передает ТАСС со ссылкой на газету «Постимеэс».

По его словам, республике нужен пограничный договор с Россией больше, «чем контрольная линия».

Ратас уточнил, что участники правящей в стране коалиции по разному видят перспективы договора о границе с Россией, по его личному мнению, договор необходим, «причем в границах, согласованных в 2014 году».

В марте 2019 года Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), представители которой пробились в состав нового правительства республики, потребовала оспорить территориальную принадлежность Ивангорода и части Псковской области России.

После этого министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической партии (EKRE) Март Хельме заявил, что Россия якобы «частично удерживает территорию республики», а его однопартиец и спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас потребовал от России «вернуть» республике якобы аннексированные территории.

В Кремле указали на неприемлемость заявления спикера парламента Эстонии. В МИД России подчеркнули, что «такая позиция Эстонии не способствует формированию позитивных отношений между государствами».