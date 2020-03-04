Бывшему министру обороны Армении предъявили обвинение

Экс-министру обороны Армении Сейрану Оганяну, подозреваемому в растрате около 2,2 млн долларов, предъявили обвинение, сообщила пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.

«Бывшему министру обороны Сейрану Оганяну 4 марта предъявлено обвинение по статье УК «растрата имущества в особо крупных размерах. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде», – приводит ее слова РИА «Новости».

Максимальное наказание по данной статье – восемь лет лишения свободы.

Следствие установило, что в 2010 году Минобороны подготовило секретное решение о приватизации ЗАО «Дзора ГЭС», дав добро на отчуждение компании имущества на сумму 3,6 млрд драмов. Реальная стоимость имущества составляла 4 млрд 646 млн 400 тыс. драмов, в результате чего государству было нанесен ущерб на 1 млрд 46 млн 400 тыс. драмов (примерно 2 млн долларов США).

В мае 2019 года уголовное дело в отношении Оганяна было прекращено. Тогда же прекратили дело против экс-президента Роберта Кочаряна, экс-вице-премьера Армена Геворкяна, и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

Однако в июне Апелляционный суд в Армении постановил вернуть Кочаряна под стражу и возобновить дело. Он находится под арестом.