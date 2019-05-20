В Армении прекратили уголовное дело против экс-президента Кочаряна

Суд в Армении прекратил производство по уголовному делу в отношении бывшего главы республики Роберта Кочаряна, сообщила пресс-секретарь команды экс-президента Элен Аракелян.

Уголовное дело прекращено также в отношении бывшего вице-премьера Армении Армена Геворкяна, экс-министра обороны страны Сейрана Оганяна и бывшего генсека Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова, передает «Интерфакс».

В настоящее время дело передано в Конституционный суд Армении, говорится в сообщении.

В субботу суд в Ереване освободил Кочаряна из-под ареста под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что собирается объявить о «самом главном этапе революции» в стране. 19 мая он призвал заблокировать здания всех судов и не впускать туда никого.

Кочаряна обвиняли в свержении конституционного строя в 2008 году и получении взятки в особо крупных размерах.