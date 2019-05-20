Анонсирован «второй этап революции» в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что собирается объявить о «втором самом главном этапе революции» в стране.

Он «с нетерпением ждет общенациональной поддержки». Пашинян призвал с 20 мая блокировать работу судов, «чтобы никто не мог войти внутрь», передает РИА «Новости».

Пашинян сделал это заявление после того, как суд освободил экс-президента Армении Роберта Кочаряна из-под стражи.

Президент Армении Армен Саркисян призвал граждан к спокойствию и соблюдению конституции. Он сообщил, что находится сейчас с рабочим визитом за рубежом, но поддерживает постоянную связь с государственными органами.

Саркисян выразил надежду, что «рассудительность и терпимость» будут «преобладать в эти дни».

Напомним, Пашинян возглавил правительство Армении в результате волны массовых протестов.