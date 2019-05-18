Экс-главу Армении Кочаряна отпустили из-под ареста

Суд в Ереване освободил из-под ареста бывшего президента страны Роберта Кочаряна, поручителями выступили лидеры непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«Суд решил изменить меру пресечения Кочаряну, применив личное поручительство», – сказал, оглашая решение, судья Давид Григорян, передает РИА «Новости».

По словам адвоката Кочаряна Арама Орбеляна, защита при оптимистичном сценарии ждала в целом прекращения дела, однако суд решил освободить Кочаряна до суда по уголовному делу.

Противники Кочаряна перекрыли прилегающую к зданию суда дорогу, выражая недовольство решением суда освободить бывшего президента. Там же собрались и сторонники политика.

В апреле суд общей юрисдикции Еревана отклонил иск защиты Кочаряна, в котором адвокаты требовали прекратить уголовное преследование на основании его неприкосновенности.

Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году и получении взятки в особо крупных размерах.