Суд Еревана отказался прекращать преследование Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана отклонил иск защиты находящегося под арестом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, в котором адвокаты требовали прекратить уголовное преследование на основании его неприкосновенности.

«Суд отклонил требование прекратить уголовное преследование Кочаряна», – сказал, оглашая решение, судья Гагик Погосян.

Решение суда может быть обжаловано в десятидневый срок, передает РИА «Новости».

Ранее адвокат Кочаряна заявил, что после принятого летом 2018 года решения Апелляционного суда об освобождении бывшего президента в связи с его неприкосновенностью, следствие было обязано снять с него обвинения и прекратить уголовное преследование.

Однако следственные действия продолжились, в отношении Кочаряна была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По мнению адвоката, экс-президент Армении подвергся незаконному уголовному преследованию, так как действия следователей не могут противоречить вступившему в законную силу решению суда.

15 марта 2019 года суд общей юрисдикции Еревана оставил под арестом экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году и получении взятки в особо крупных размерах.