Экс-президент Армении Кочарян оставлен под арестом

Суд общей юрисдикции Еревана оставил под арестом экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году и получении взятки в особо крупных размерах, сообщил адвокат Кочаряна Арам Орбелян.

«Суд решил оставить нашего подзащитного под арестом на два месяца», – передает ТАСС слова Орбеляна.

В июле власти Армении обвинили Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в свержении конституционного строя по делу о разгоне акций протеста в Ереване 1 марта 2008 года. Кочаряна арестовали, после чего в августе выпустили под подписку о невыезде. Однако в декабре его снова арестовали.