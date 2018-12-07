Суд арестовал экс-президента Армении Кочаряна

Апелляционный суд Армении арестовал экс-президента страны Роберта Кочаряна, сообщил его адвокат Айк Алумян.

Алумян рассказал, что «апелляционный суд оставил неизменным решение суда первой инстанции и отклонил наши жалобы»; это значит, «что Кочарян будет арестован», сообщает РИА «Новости».

Другой адвокат Кочаряна, Рубен Саакян, сообщил, что бывший президент Армении не присутствовал в зале суда во время вынесения приговора, передает ТАСС.

Он также усомнился в том, что Кочарян будет избегать ответственности, и добавил, что не в курсе, когда приговор вступит в силу.

Напомним, в сентябре Кочаряну избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В июле власти Армении обвинили экс-президента страны и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в свержении конституционного строя по делу о разгоне акций протеста в Ереване 1 марта 2008 года.

Кочаряна арестовали, но выпустили в середине августа, после чего в Ереване начались акции протеста.