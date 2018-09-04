Экс-президента Армении Кочаряна отправили под подписку о невыезде

Армянские следователи избрали для экс-президента Армении Роберта Кочаряна меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщила пресс-секретарь Спецследственной службы республики Марина Оганджанян.

«Сегодня следователем принято решение применить в отношении Кочаряна меру пресечения в виде подписки о невыезде», – передает ее слова РИА «Новости».

Она не уточнила причины такого решения.

Защита Кочаряна подала апелляцию на это решения.

В июле власти Армении обвинили Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в свержении конституционного строя по делу о разгоне акций протеста в Ереване 1 марта 2008 года. Кочарян был арестован, однако в середине августа его выпустили, после чего в Ереване начались акции протеста.

Добавим, что в пятницу президент России Владимир Путин по телефону пообщался с Кочаряном и поздравил его с днем рождения.