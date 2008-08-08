Путин поздравил экс-президента Армении Кочаряна с днем рождения

Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил с днем рождения бывшего главу Армении Роберта Кочаряна. Ранее власти Армении обвинили Кочаряна в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста в Ереване 1 марта 2008 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кочарян был вторым президентом Армении и находился у власти с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года.

Ранее власти Армении обвинили Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в свержении конституционного строя по делу о разгоне акций протеста в Ереване 1 марта 2008 года. 13 августа Кочарян по решению Апелляционного суда был освобожден из-под ареста.