Сторонники Пашиняна в Ереване начали блокировать здания судов

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна в понедельник утром начали блокировать входы в здания судов Еревана.

Так, несмотря на дождливую погоду гражданские активисты блокировали здания Конституционного суда на проспекте Баграмяна и суда общей юрисдикции, который в субботу принял решение об освобождении экс-президента Кочаряна.

«Мы пришли сюда по призыву Никола Пашиняна и будем ждать его указаний. Суды в Армении должны служить народу», – заявил ТАСС один из участников акции протеста.

В то же время бывший замминистра юстиции Рубен Меликян сообщил на своей странице в Facebook, что в здании суда ереванского района Ачапняк выбиты стекла. Полиция инцидент пока не прокомментировала.

В воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что собирается объявить о «втором, самом главном, этапе революции» в стране из-за того, что суд освободил экс-президента Армении Роберта Кочаряна из-под стражи.