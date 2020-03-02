Экс-министра обороны Армении обвинили в растрате 2 млн долларов

Специальная следственная служба (ССС) Армении предъявила экс-главе минобороны страны генерал-полковнику Сейрану Оганяну обвинение в растрате государственных средств на 2 млн долларов, он находится под подпиской о невыезде.

«Согласно данным следствия, в 2010 году без соблюдения требований закона Минобороны подготовило секретное решение о приватизации ЗАО «Дзора ГЭС», дав добро на отчуждение компании имущества на сумму 3,6 млрд драмов. Реальная стоимость имущества составляла 4 млрд 646 млн 400 тыс. драмов. Тем самым государству было нанесен ущерб на 1 млрд 46 млн 400 тыс. драмов (примерно 2 млн долларов США)», – передает ТАСС сообщение ССС.

В мае 2019 года уголовное дело в отношении Оганяна было прекращено. Тогда же прекратили дело против экс-президента Роберта Кочаряна, экс-вице-премьера Армена Геворкяна, и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

Однако в июне Апелляционный суд в Армении постановил вернуть Кочаряна под стражу и возобновить дело. Он находится под арестом.