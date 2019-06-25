Суд в Армении вернул Кочаряна в СИЗО

Апелляционный суд в Армении постановил вернуть экс-президента страны Роберта Кочаряна под стражу и возобновить дело в отношении него, говорится в судебном решении.

Об этом сообщает ТАСС.

В мае суд в Армении прекратил производство по уголовному делу в отношении Кочаряна. Дело было передано в Конституционный суд.

Перед этим его освободили из-под ареста.

Кочаряна обвиняли в свержении конституционного строя в 2008 году. Также ему вменяли получение взятки в особо крупном размере.