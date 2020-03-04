В Италии закрыли все образовательные учреждения

Итальянские власти закрыли до середины марта все школы из-за распространяющегося коронавируса.

Также правительство страны распорядилось закрыть университеты по той же причине, передает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.

Правительство Италии готовит дополнения к принятому ранее декрету премьер-министра о карантинных мерах на основании рекомендаций медиков. Новый правительственный декрет включает введение дистанции не менее метра между людьми в общественных местах, приветствия на расстоянии без рукопожатия и объятий с поцелуями, отмену всех конгрессов и конференций.

Людям старше 75 лет будет рекомендовано не выходить из дома. Правительство также может расширить территорию «красной зоны», в которую пока входят 10 городов северной области Ломбардия и один город соседней Венето, где возникли локальные вспышки коронавирусной инфекции.

По последним данным, в Италии от нового вируса умерли 79 человек, заразились 2263, 160 поправились.

В среду сообщалось, что Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС сократили количество публичных мероприятий и ограничивают доступ в свои здания после обнаружения коронавируса у одного из служащих структур ЕС в Брюсселе.

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