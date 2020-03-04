Еврокомиссия и Европарламент ограничили работу из-за заболевшего коронавирусом

Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС сократили количество публичных мероприятий и ограничивают доступ в свои здания после обнаружения коронавируса у одного из служащих структур ЕС в Брюсселе, сообщил источник.

Источник в Брюсселе сообщил, что «среди служащих европейских институтов есть первый подтвержденный случай заражения коронавирусом», передает ТАСС.

В связи с этим «количество общественных мероприятий и доступ в здания институтов (Еврокомиссию, Европарламент и Совет ЕС) будут ограничены».

В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой интернет-ресурс EURACTIV, близкий к институтам ЕС, сообщает, что в Европейском оборонном агентстве (EDA) якобы подтвердили информацию об обнаружении нового коронавируса у одного из сотрудников.

По его данным, речь идет о высокопоставленном чиновнике агентства, вернувшемся из поездки в Италию на минувшей неделе.

Отмечается, что в EDA в качестве меры предосторожности до 13 марта отменены все совещания, которые должны были пройти в его помещениях. Агентство также решило отменить участие всех сотрудников во внешних совещаниях на тот же срок.

Мера предосторожности основывается на новых указаниях, полученных медицинской комиссией ЕС.

После поездки в Италию заразившийся участвовал в четырехчасовом совещании с примерно 30 должностными лицами из других учреждений ЕС. Теперь у одного из членов военного штаба Европейской внешнеполитической службы, присутствовавшего на совещании, появились симптомы недомогания, он ждет результатов теста.

Также бельгийские власти сообщили в среду, что общее число заражений коронавирусом в стране выросло до 25 случаев.

Накануне стало известно, что у россиянина, вернувшегося из Италии, обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-2019.

Минздрав рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию и ряд других стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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