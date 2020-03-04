Число умерших от коронавируса в Китае приблизилось к 3 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 тыс. 270 человек, 2 тыс. 981 пациент скончался, сообщил госкомитет по здравоохранению страны.

«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 тыс. 270 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 27 тыс.433 человека (6 тыс. 416 человек находятся в тяжелом состоянии), 49 тыс. 856 человек выписаны из больниц, 2 тыс. 981 скончался», – передает РИА «Новости» сообщение госкомитета.

За последние сутки по всей стране были выявлены 119 новых случаев заражения, из больниц выписали 2 тыс. 652 человека, скончались 38 человек (из них 37 – в провинции Хубэй), зарегистрировано еще 143 случая с подозрением на коронавирус.

В настоящее время зарегистрировано еще 520 случаев с подозрением на новый тип коронавируса, более 36,4 тыс. человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.

Отдельно в Гонконге выявлено 100 случаев заражения (из них два человека скончались, 37 выздоровели), в Макао нашли 10 инфицированных (девять из них уже выписаны), на Тайване заразились 42 человека (из них один скончался и 12 вылечились).

Тем временем организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при минздраве Южной Кореи сообщили, что за минувшие сутки зарегистрированы 516 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных выросло до 5 тыс.328, умерли 32 человека.

По данным KCDC на 00.00 среды (18.00 вторника мск), из числа новых случаев 405 обнаружены в городе Тэгу, еще 89 – в провинции Кенсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. Скончались в общей сложности 32 человека, выздоровели еще семь человек, число выписанных пациентов составляет 41. Анализы еще 28 тыс. 414 человек в работе.

Общее число зараженных к Сеуле достигло 99, в Тэгу – 4 тыс. 6 человек. 774 заразились в провинции Кенсан-Пукто, еще 101 человек – в провинции Кенгидо. В Пусане всего 93 случая.

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Агентство «Киодо» сообщило, что число заразившихся новым типом коронавируса в Японии достигло 1 тыс.человек, скончались 12.

Большинство из них – 706 человек – это пассажиры и члены экипажа круизного судна Diamond Princеss, 14 входили в состав групп, эвакуированных из Китая чартерными рейсами.

В 27 из 47 префектур Японии подтверждено 280 случаев заражения, состояние 59 человек оценивается как тяжелое. На сегодняшний день выздоровели и выписались из больниц 210 человек.

Наибольшее число зараженных – на самом северном острове Японии губернаторстве Хоккайдо: утром в среду там было зафиксировано 79 случаев.

В среду ВОЗ сообщила, что по всему миру за сутки выявлено 1 тыс. 922 новых случая заражения коронавирусом.

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