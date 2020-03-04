За сутки коронавирусом по всему миру заразились почти 2 тыс. человек

По всему миру за сутки выявлено 1 тыс. 922 новых случая заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

При этом 1 тыс. 792 случая приходятся на Китай, передает ТАСС.

Всего коронавирусом заразились более 90 тыс. человек, из них свыше 80 тыс. – в Китае. Жертвами коронавируса в Китае стали 2 тыс. 946 человек и еще 166 – в других странах.

Напомним, в России насчитывается шесть подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019, причем двое из пациентов уже выздоровели.

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