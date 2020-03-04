Стал известен календарь игр сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА

Объявлено расписание игр сборной России по футболу на групповой стадии Лиги наций УЕФА.

Пресс-служба турнира сообщила, что первая игра состоится против команды Сербии. Матч пройдет 3 сентября в России. 6 сентября россиян ожидает матч на выезде с венграми.

9 октября предстоит домашняя игра против Турции. 12 октября российская сборная встретится в домашнем матче с соперниками из Венгрии, передает ТАСС.

14 ноября пройдет игра в Турции, а 17 ноября – в Сербии.

Напомним, в Лиге наций разыгрываются две путевки на чемпионат мира в Катаре. Два победителя групп Лиги наций встретятся в стыковых матчах за выход на мировое первенство.

Лига наций УЕФА призвана заменить товарищеские матчи сборных на официальные игры с равными по силе соперниками.

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