Определились соперники сборной России в Лиге наций УЕФА

Сборная России по футболу в Лиге наций УЕФА сезона 2020-2021 годов сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии.

Жеребьевка турнира состоялась в Амстердаме во вторник вечером. Матчи первого этапа пройдут с сентября по ноябрь 2020 года. Первый тур состоится 3-5 сентября, второй тур – 6-8 сентября, третий – 8-10 октября, четвертый – 11-13 октября, пятый – 12-14 ноября, шестой – 15-17 ноября, передает ТАСС.

Участники Лиги наций разыграют две путевки на чемпионат мира в Катаре. Право сыграть в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022 два лучших победителя групп Лиги наций.

В этом турнире сборные распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА. В лигу попали команды, занимающие места с 1-го по 16-е, с 17 по 32 – в лиге В, с 33 по 48 – в лиге С, оставшиеся шесть сборных – в лиге D.

Лига наций УЕФА призвана заменить товарищеские матчи сборных на официальные игры с равными по силе соперниками. В первом розыгрыше турнира сборная России в сезоне-2018/19 играла в одной группе с командами Швеции и Турции, однако заняла второе место, не сумев получить право на повышение в классе.