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    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В Израиле Макаревич впервые обрел родину

    После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия никому ничего не должна

    Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

    19 комментариев
    10 июня 2026, 16:30 • Новости дня

    Путин обвинил противников России в совершении терактов против детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на бесчеловечную тактику врага, который целенаправленно наносит удары по мирным образовательным учреждениям и студенческим общежитиям.

    Российский лидер в ходе видеоконференции с членами правительства обсудил угрозы безопасности мирного населения, передает РИА «Новости».

    «Наши противники не останавливаются перед террористическими актами, имею ввиду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа», – сказал Путин.

    По словам главы государства, подобные агрессивные действия целенаправленно направлены против несовершеннолетних гражданских лиц, что лишний раз доказывает необходимость обеспечения надежной защиты территорий от любых потенциальных террористических угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня президент России потребовал наказать всех виновных в ударе по Старобельску.

    В ответ на этот теракт российская армия приступила к системным ударам по военным объектам в Киеве.

    В результате обстрела студенческого общежития погибли шесть человек.

    9 июня 2026, 18:32 • Новости дня
    Путин подписал указ о праздновании 450-летия Самары

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 450-летия основания Самары в 2036 году.

    Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    «В связи с исполняющимся в 2036 году 450-летием основания города Самары постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2036 году 450-летия основания города Самары», – говорится в тексте документа.

    Согласно указу, оплачивать организацию торжественных мероприятий будут из регионального бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных источников. Кроме того, органам государственной власти субъектов страны и местному самоуправлению рекомендовано принять активное участие в подготовке к предстоящему юбилею.

    В марте президент утвердил проведение праздничных мероприятий к 250-летию Пятигорска в 2030 году.

    Ранее глава государства издал указ о праздновании 80-летнего юбилея Калининградской области. В прошлом году российский лидер поручил организовать торжества в честь 300-летия со дня рождения Екатерины II.

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    9 июня 2026, 19:54 • Новости дня
    На Кубани мать с пятилетним ребенком погибли при падении с моста

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    СК завел дело об убийстве после гибели матери и ребенка в реке Ея в Краснодарском крае, сейчас выясняются все обстоятельства трагедии, сообщили в ведомстве.

    Вечером 7 июня 33-летняя женщина и ее пятилетний сын упали с моста в реку Ея в станице Новопокровской, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело.

    «В результате произошедшего женщина и ее малолетний сын погибли. Новопокровским межрайонным следственным отделом СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе мотивов произошедшего», – заявили в ведомстве.

    Специалисты уже назначили проведение комплекса судебно-медицинских экспертиз для установления точных причин гибели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи в Якутии возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка в реке. Ранее в Алтайском крае правоохранители завели дело из-за утонувшего 15-летнего подростка.

    А в прошлом году жительница Краснодарского края призналась в убийстве своего малолетнего сына.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    9 июня 2026, 17:12 • Новости дня
    Исследование опровергло миф о конфликте отцов и детей в российских семьях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские подростки поколения Альфа все чаще предпочитают диалог конфликтам с родителями, а главным авторитетом для них остается семья. К таким выводам пришли авторы исследования, проведенного Всероссийской олимпиадой студентов «Я – профессионал». Результаты опроса были представлены 9 июня в пресс-центре ТАСС в Москве.

    Исследование проходило с февраля по апрель 2026 года, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В онлайн-опросе приняли участие 600 школьников из различных регионов страны. Полученные данные опровергают распространенное представление о постоянном противостоянии между поколениями.

    Как отметила руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара, «вопреки стереотипам о вечном конфликте отцов и детей поколение Альфа не бунтует против родителей, а договаривается». По ее словам, «59% вежливо откажут, если нарушают их границы, а 37% объяснят чувства и найдут компромисс».

    Исследование показало, что современные подростки доверяют близким людям, однако ожидают уважительного отношения к собственным интересам и личному пространству. Особенно это касается цифровой среды, которая занимает важное место в их повседневной жизни.

    В ходе обсуждения результатов эксперты также обратили внимание на особенности профессиональных ожиданий нового поколения. Представители бизнеса считают, что молодежь заинтересована не только в поиске работы, но и в самореализации. Директор по работе с учебными заведениями Х5 Ксения Марданова отметила: «Крупный бизнес готов предложить подросткам не просто рабочие места, а понимание себя и самореализацию». Она подчеркнула, что возможности для карьерного роста существуют как в высокотехнологичных сферах, так и в ритейле, логистике, аналитике и управлении.

    Согласно исследованию, поколение Альфа одновременно стремится к свободе и стабильности. Руководитель направления по развитию школьных инициатив Альфа-Банка Мария Цаголова указала, что подростков привлекают гибкие форматы занятости, однако многие из них испытывают тревогу по поводу будущего.

    «Поколение Альфа хочет одновременно свободы и стабильности», – сказала она, добавив, что более половины опрошенных опасаются столкнуться с трудностями при поиске работы и обеспечении финансовой стабильности.

    Отдельной темой дискуссии стало медиапотребление. Несмотря на активное присутствие в интернете, подростки далеко не всегда ориентируются на мнение популярных блогеров. По словам пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерины Чаковской, «только 6% называют блогеров и кумиров среди тех, кто влияет на их важные решения», хотя большинство респондентов ежедневно проводят в телефоне несколько часов.

    Эксперты также обсудили изменения в образовательной среде. Директор Международной гимназии инновационного центра «Сколково» Оксана Демьяненко считает, что современная школа должна не только передавать знания, но и развивать самостоятельность учащихся. «Современная школа должна помогать подросткам взрослеть через реальный опыт ответственности», – подчеркнула она.

    Кроме того, исследование выявило высокий уровень тревожности среди подростков. Начальник департамента клинических, психологических и педагогических основ развития личности Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко отметила, что многие школьники переживают из-за будущего, учебной нагрузки и ожиданий окружающих.

    «Подростковая тревожность часто остается невидимой для взрослых, хотя сигналы уже есть», – заявила эксперт. При этом лишь незначительная часть подростков обращается за профессиональной психологической помощью.

    Авторы исследования считают, что полученные результаты помогут представителям образования, бизнеса и медиа лучше понимать новое поколение и адаптировать свои подходы к его потребностям и ценностям.

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    9 июня 2026, 18:28 • Новости дня
    Уголовное дело возбуждено из-за отравления 16 детей в лагере под Красноярском

    Уголовное дело возбуждено после отравления 16 детей в лагере под Красноярском

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В оздоровительном учреждении «Сокол» в Красноярском крае зафиксирована вспышка кишечной инфекции, из-за которой один ребенок оказался в больнице, а спальный корпус закрыли на карантин, прокуратура возбудила уголовное дело.

    Прокуратура сообщила о массовом отравлении детей в оздоровительном лагере под Красноярском. 9 июня на плохое самочувствие пожаловались 16 ребят. Один заболевший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с подтвержденной кишечной инфекцией, остальные лечатся амбулаторно.

    Для предотвращения распространения болезни в спальном корпусе введен карантин на семь дней. Домой под наблюдение родителей отправили 87 отдыхающих. В помещениях лагеря проводятся тщательная дезинфекция, проветривание и кварцевание.

    Надзорное ведомство совместно с Роспотребнадзором начало проверку соблюдения санитарного законодательства. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, ход расследования строго контролируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в калининградском лагере почти 30 человек заболели острой кишечной инфекцией. Ранее в Тверской области возбудили уголовное дело после госпитализации 14 воспитанников детского лагеря.

    До этого в Башкирии специалисты Роспотребнадзора зафиксировали групповое заболевание 16 детей в оздоровительном учреждении.

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    10 июня 2026, 09:51 • Новости дня
    Кремль спросили о планах Путина поздравить Трампа

    Песков не подтвердил планы Путина поздравить Трампа с предстоящим 80-летием

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал говорить, будет ли президент России Владимир Путин поздравлять американского лидера Дональда Трампа с юбилеем.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков не смог уточнить, поздравит ли Владимир Путин Дональда Трампа с юбилеем, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос журналистов о возможном звонке или телеграмме, пресс-секретарь сослался на плотный график главы государства.

    «Пока много дел по российской повестке дня», – заявил Песков в комментарии телеканалу RTVI.

    Американский политик отметит свой 80-летний юбилей 14 июня.

    Накануне Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора лидеров России и США.

    До этого представитель Кремля заявил о неопределенности в вопросе поздравления американского президента.

    В прошлом году Владимир Путин поздравил президента США с 79-летием по телефону.

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    10 июня 2026, 13:19 • Новости дня
    Песков: Детали о подрыве машины в Балашихе не разглашают из-за следствия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Информацию о взрыве иномарки в подмосковной Балашихе оперативно передали президенту Владимиру Путину, но подробности инцидента остаются тайной следствия, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России регулярно получает сводки о подобных происшествиях, сообщил Песков, передает РИА «Новости».

    «Детали, как вы понимаете, не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведется. Конечно же, это вопрос наших специальных служб», – подчеркнул представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели водителя автомобиля BMW в Балашихе.

    Злоумышленник заложил под сиденье иномарки взрывное устройство мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

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    10 июня 2026, 13:31 • Новости дня
    Песков: Путин проведет совещание по восстановлению инвестиционной активности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с членами правительства для обсуждения мер поддержки и стимулирования финансовых вложений в отечественную экономику, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В среду российский лидер будет работать в резиденции Ново-Огарево. Песков отметил, что главным вопросом повестки станет экономическая ситуация, передает РИА «Новости».

    «В середине дня президент планирует провести совещание с правительством нашей страны, с членами правительства нашей страны. Будет очень важный, основной профильный вопрос рассматриваться – это тема инвестиционной активности, о мерах по восстановлению инвестиционной активности», – сказал представитель Кремля.

    Основным докладчиком выступит министр экономического развития Максим Решетников. Также в дискуссии примут участие руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и председатель «Деловой России» Алексей Репик. Участники встречи затронут текущие оперативные вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент Владимир Путин одобрил кандидатуру Александра Шохина на пост уполномоченного по правам предпринимателей.

    Глава государства обсудил с руководителем РСПП инициативы по защите прав бизнес-сообщества.

    Ранее российский лидер отметил положительные результаты принятых правительством мер для поддержки экономики.

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    10 июня 2026, 13:03 • Новости дня
    Песков: Путин запланировал переговорный марафон на саммите Россия – АСЕАН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президента Владимира Путина на саммите Россия – АСЕАН ожидает переговорный марафон, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Я пока не буду забегать вперед. Скажу лишь, что предстоит большое количество двусторонних встреч. Это будет целый марафон у президента Путина на протяжении двух дней», – цитирует Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения саммита.

    Россия и Филиппины обсуждали подготовку к этому масштабному мероприятию.

    Власти столицы Татарстана заявили о полной готовности города к приему иностранных делегаций.

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    10 июня 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков: Точной договоренности о встрече Путина и Пашиняна пока нет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сроки проведения переговоров между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном пока не определены, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Решение о встрече будет принято на двустороннем уровне только после того, как в Армении завершатся все выборные процедуры, передает РИА «Новости».

    «Пока точных договоренностей никаких нет. Вы знаете, что ожидается объявление по итогам выборов 14-го числа. Вы знаете, что там много участников выборов планируют опротестовывать, там будет пересчет и так далее, то есть достаточно сложно и долго», – пояснил представитель Кремля.

    Песков также добавил, что до окончания выборов премьер-министр Армении, вероятно, слишком занят внутриполитическими процессами. В зависимости от окончательных результатов предвыборной кампании стороны будут принимать соответствующие решения о дальнейших контактах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов скорых контактов лидеров двух стран.

    По итогам недавних выборов партия Никола Пашиняна набрала менее половины голосов избирателей.

    Представители оппозиции запросили пересчет бюллетеней для оспаривания результатов голосования.

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    10 июня 2026, 13:15 • Новости дня
    Песков: Путин по видеосвязи откроет объекты детского отдыха

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен в среду провести открытие нескольких объектов детского отдыха в регионах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Президент планирует сегодня в формате видеоконференции открыть несколько объектов для детского отдыха», – указал Песков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что речь идет об объектах, которые недавно возвели или капитально отремонтировали.

    Также представитель Кремля добавил, что глава государства работает в Ново-Огарево.

    У президента еще запланировано совещание по инвестиционной активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Владимир Путин по видеосвязи открыл новые школы и детский сад в регионах России.

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    10 июня 2026, 16:06 • Новости дня
    Путин назвал справедливым снижение НДФЛ для семей с детьми с невысокими доходами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством назвал справедливым решение о фактическом снижении до 6% подоходного налога для семей с детьми с невысокими доходами.

    «Для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, и в расчете на каждого члена семьи имеют невысокие доходы, подоходный налог – НДФЛ – фактически снижается до 6%», – напомнил глава государства, передает ТАСС.

    По словам президента, эта мера является абсолютно справедливой. Он также добавил, что подобный шаг полностью соответствует духу и логике российской демографической и социальной политики.

    Напомним, закон о ежегодной семейной выплате вступил в силу в начале текущего года.

    Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об охвате новой мерой поддержки более 4 млн семей.

    Минтруд анонсировал старт приема заявлений на возврат части подоходного налога с 1 июня.

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    10 июня 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин заявил о строгом выполнении всех соцобязательств перед гражданами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государство продолжает неукоснительно соблюдать гарантии перед населением, уделяя особое внимание улучшению благополучия родителей и их детей, заявил президент России.

    Российский лидер Владимир Путин провел совещание с членами правительства в Ново-Огарево. На встрече обсуждались вопросы укрепления финансового положения граждан и расширения социальной помощи, передает ТАСС.

    «В нашей повестке несколько важных вопросов, значимых для миллионов граждан страны. Прежде всего речь об укреплении благополучия семей с детьми», – подчеркнул глава государства.

    Президент добавил, что власти не только строго соблюдают все ранее взятые на себя обязательства в этой сфере. По его словам, руководство страны активно разрабатывает и внедряет дополнительные механизмы поддержки граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более двух миллионов российских семей с детьми получили различные социальные услуги. Ранее президент заявил о важности поддержки многодетных родителей. До этого глава государства назвал улучшение демографической ситуации приоритетной общенациональной задачей.

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    10 июня 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин поручил спецслужбам усилить антитеррористическую защиту детских лагерей
    Путин поручил спецслужбам усилить антитеррористическую защиту детских лагерей
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил руководителям силовых структур и спецслужб обеспечить безопасность в местах отдыха детей.

    Особое внимание необходимо уделить защите детских центров и лагерей в период летних каникул, отметил он, передает РИА «Новости».

    «Еще раз обращаю внимание руководителей всех спецслужб и силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом, по всей образовательной и социальной системе», – сказал глава государства на совещании с правительством, которое прошло в формате видеоконференции.

    Российский лидер подчеркнул, что к выполнению этого поручения следует отнестись с максимальной ответственностью. Путин потребовал оперативно провести необходимую работу для надежной защиты детских здравниц и лагерей.

    Ранее Путин анонсировал дальнейшее развитие инфраструктуры детского досуга.

    Российские родители ради безопасности предпочли расположенные недалеко от дома летние лагеря.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о действии необходимых мер защиты во всех учебных заведениях страны.

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    10 июня 2026, 16:08 • Новости дня
    Путин предложил обсудить укрепление благополучия российских семей с детьми

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава государства инициировал дискуссию о повышении уровня жизни граждан, воспитывающих подрастающее поколение, на совещании с членами правительства.

    Российский лидер предложил детально обсудить меры поддержки населения, передает РИА «Новости». Президент поднял эту тему во время совещания с кабинетом министров.

    «Сегодня в нашей повестке несколько важных вопросов, значимых для миллионов граждан страны. Прежде всего, речь об укреплении благополучия семей с детьми», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня президент России Владимир Путин потребовал сделать меры поддержки семей целевыми и эффективными.

    Более двух миллионов российских семей с детьми получили различные социальные услуги через региональные организации.

    Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о снижении числа детей в детских домах на 11 тысяч за два года.

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    10 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    Госдума одобрила регистрацию детей от умерших отцов

    Госдума приняла закон о регистрации детей от умерших отцов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нижняя палата парламента в первом чтении поддержала закон, регулирующий установление отцовства для детей, рожденных с помощью репродуктивных технологий, после смерти их биологических отцов.

    Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о порядке установления отцовства и регистрации детей, появившихся на свет более чем через 300 дней после смерти их отца. Речь идет о случаях применения вспомогательных репродуктивных технологий, отмечает ТАСС.

    Первый документ вносит правки в Семейный кодекс РФ. Отцовство можно будет установить на основании прижизненного нотариального согласия мужчины. Для регистрации потребуются документы о браке, согласие отца и медицинское подтверждение использования его биоматериала.

    Кроме того, закон позволит отцу заранее подтвердить выбор имени и фамилии ребенка через нотариуса. Также он сможет доверить этот выбор матери. Второй законопроект корректирует закон «Об актах гражданского состояния», закрепляя порядок внесения записей в ЗАГС.

    «Таким образом будет обеспечено право таких детей на установление отцовства и получение производных от него мер социальной поддержки (к примеру, пенсии по потере кормильца)», – говорится в пояснительных записках к документам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о пенсиях для зачатых после смерти отца детей. Ранее Конституционный суд России признал право таких наследников на получение выплат по потере кормильца. А в мае президент закрепил статус членов семьи за рожденными после гибели участников спецоперации малышами.

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      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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