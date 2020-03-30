Назван основной путь заражения коронавирусом в Москве

Сейчас заражение москвичей коронавирусом происходит чаще всего через контакт, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

«Конечно, это следствие того недопонимания, которое было у многих, у тех, кто не хотел менять свой привычный образ жизни, кому было тяжело посадить себя на изоляцию. Мы были вынуждены немного ужесточить режим», – сказала Ракова, отвечая на вопрос, связаны ли меры с тем, что в выходные люди гуляли в парках и жарили шашлыки.

По словам Раковой, сейчас идет взрывной рост заболеваемости, власти будут стараться работать на опережение, чтобы смягчить эту ситуацию в Москве.

«У нас тоже ситуация не улучшается, каждый день численность заболевающих возрастает. Вирус достаточно активно уже распространяется внутри горожан, то есть все больше и больше людей, у которых фиксируется наличие коронавирусной инфекции, которые ни с кем не контактировали, никуда не ездили, не выезжали. То есть передача уже осуществляется через простых горожан друг к другу», – передает ее слова РИА «Новости».

По ее словам, у большинства молодых людей с коронавирусом в Москве заболевание протекает в легкой форме, исключение – пациенты с хроническими болезнями. При этом режим самоизоляции для москвичей введен из-за того, что многие не выполняли рекомендации.

«Вчера [в воскресенье] был принят указ, и в силу этого указа ограничены случаи, при которых человек в режиме самоизоляции может покидать свой дом. И мы видим, что ситуация существенно улучшилась», – передает ее слова ТАСС.

Она отметила, что в Москве более 1,5 млн человек получили матпомощь в связи с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, лекарства хроническим больным выписываются и выдаются сразу на полгода.

«Мы максимально бы просили всех горожан отложить по возможности визиты в поликлинику», – сказала Ракова.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима самоизоляции в отношении всех москвичей, после чего аналогичные ограничения стали вводить в других регионах России.

В стране за последние сутки зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Всего в России 1 тыс. 836 заболевших.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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