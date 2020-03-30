Сбербанк и ВТБ начали выдавать малому бизнесу кредиты под 0% для выдачи зарплаты

Российские банки Сбербанк и ВТБ начали выдавать малому и микробизнесу кредиты под 0% годовых по государственной программе для выплаты зарплат.

«ВТБ будет предоставлять краткосрочные кредиты малым и микропредприятиям на выплату заработной платы. Данный продукт позволит компаниям решить ключевую социальную проблему в нынешних условиях – сохранить коллективы и обеспечить своих работников необходимыми денежными средствами в период простоя/проблем со сбытом», – передает РИА «Новости» сообщение ВТБ.

В пресс-службе отмечают, что с правительством и ЦБ готовится совместное решение, предполагающее 100% субсидирование процентов.

«Кредиты будут предоставляться на срок до 6 месяцев со сроком принятия решения 1 день по минимальному пакету документов. Выдача первых таких кредитов запланирована уже завтра, 31 марта», – добавили в пресс-службе.

При этом Сбербанк уже выдал первый беспроцентный кредит по госпрограмме кредитования на выплату заработной платы.

«Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей. Данная программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19», – сказано в сообщении Сбербанка.

По условиям программы, кредит может получить компания, которая действует не менее года. Срок кредитования – до 1 октября. Сумма кредита – численность сотрудников предприятия, умноженная на МРОТ и умноженная на шесть (исходя из количества месяцев срока кредитования).

В Сбербанке отметили, что потенциальный объем кредитования на заработную плату для малого бизнеса, микробизнеса и индивидуальных предпринимателей под 0% годовых может составить около 5 млрд рублей, передает ТАСС.

«Общий объем программы составит 130 млрд рублей, а потенциальный объем кредитования по этой программе в Сбербанке может составить около 5 млрд рублей. Потенциальному заемщику для получения этого кредита нужно обратиться в свой зарплатный банк», – сообщил зампред правления банка Анатолий Попов.

Программа предназначена для бизнеса, который пострадал от ситуации с распространением коронавируса.

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин в комментарии газете ВЗГЛЯД ранее заявил, что бизнесу нужно кредитование для выплаты зарплат сотрудникам, нужна помощь государства.

Ранее на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента Владимира Путина по итогам обращения в связи с распространением коронавирусной инфекции, в том числе ряд поручений касался поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

Позднее премьер Михаил Мишустин рассказал о поддержке бизнеса в период борьбы с угрозой распространения коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.