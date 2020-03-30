Газманов устроил себе «жесткий карантин»

Сын Олега Газманова Родион рассказал о «жестком карантине», на который перешел его отец после вечеринки с участием Льва Лещенко.

Родион Газманов сообщил, что его отец «никого не впускает и не выпускает, выдерживает полную изоляцию». Как сообщил Родион Газманов, они с братом являются единственными представителями семьи, которые имеют хоть какие-то контакты с внешним миром, передает РИА «Новости».

Сам Олег Газманов сообщил, что «не стал делать тест» на коронавирус, передает НТВ.

«Сидим дома, ни с кем не общаемся, за две недели не было никаких признаков заражения», – сказал он, добавив, что обязательно сделает тест, «если будет недомогание».