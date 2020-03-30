Среди российских военных никто не заразился коронавирусом

Коронавирусом не заразился никто из российских военных, сообщил официальный печатный орган Минобороны России.

В среду российское военное ведомство опубликовало первый бюллетень на тему коронавируса. Сообщалось, что на тот момент Минобороны провело тестирование свыше 3,2 тыс. военных.

Сейчас, как следует из нового бюллетеня, число прошедших тест на коронавирус превысило 3,7 тыс. человек, пишет «Красная звезда».

В специальных отделениях более чем 30 военных госпиталей развернуто 4 тыс. 800 койко-мест. У российских военных медиков есть более 2,8 тыс. аппаратов ИВЛ, передает РИА «Новости».

Мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки осуществляют девять оперативных групп, работают 15 мобильных комплексов по выявлению COVID-19. Организовано более 1,6 тыс. расчетов для проведения дезинфекции.

На днях сообщалось, что среди американских военных летчиков коронавирусом заболели 105 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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