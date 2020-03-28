Число зараженных коронавирусом военных летчиков США утроилось

Число заболевших коронавирусом среди американских военных летчиков за неделю утроилось, сообщили в ВВС США.

На данный момент заболели 105 человек, в минувшее воскресенье инфицированы были только 34 человека, передает «Интерфакс». Также коронавирус диагностирован у 78 членов семей летчиков, гражданских служащих и подрядчиков ВВС.

Всего на данный момент заболевание диагностировали у 309 американских военных.

Ранее профессор университета Джонса Хопкинса Пол Ротман заявил, что в США число случаев заражения коронавирусом растет вдвое быстрее, чем в мире в целом.

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