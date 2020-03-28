В московском метро вдвое сократилось число пассажиров

Пассажиров в метро Москвы 28 марта, в субботу, оказалось в 2,2 раза меньше, чем в этот же день год назад, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Мы посчитали, что в метро сегодня пассажиров меньше в 2,2 раза, чем в прошлом году. А в наземке – в два раза. Спасибо, что остаетесь дома», – сообщила пресс-служба в телеграм-канале департамента.

Также в департаменте уточнили, что утром в субботу На 20% меньше личных машин, на 36% меньше поездок на каршеринге, на 51% меньше поездок на такси в сравнении с аналогичной субботой прошлого года.

С субботы, 28 марта, в стране вступают в силу ограничительные меры из-за коронавируса: закрываются кафе и общепиты, торгово-развлекательные и досуговые центры, кинотеатры и учреждения культуры. Приостановлено размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, детских лагерях, санаториях и гостиницах. Запрещаются любые массовые мероприятия. В ряде регионов вступил в силу запрет на посещение религиозных учреждений.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса.

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