Грузовики для трупов появились на улицах Нью-Йорка

На улицах Нью-Йорка установили грузовики-холодильники для трупов, чтобы разгрузить морги в условиях пандемии коронавируса, сообщило издание New York Daily News.

Грузовики будут вывозить тела, если морги в городе не будут справляться.

«Мы переживаем кризис здравоохранения, город объявил режим чрезвычайной ситуации», – заявила официальный представитель властей города Аджа Ворси-Дэйвис, сообщает РИА «Новости».

Также в Нью-Йорке устанавливают палатки для хранения тел умерших от коронавируса.

В США больше всего случаев заражения зафиксировали в штатах Нью-Йорк (37 тыс. 802), Нью-Джерси (6 тыс. 876) и Калифорния (3 тыс. 802).

Ранее стало известно, что США вышли в лидеры по числу заразившихся коронавирусом. По оценкам The New York Times, коронавирусом в США инфицированы более 81 тыс. человек.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил лидерство США по числу заразившихся коронавирусом хорошо функционирующей в стране системой тестирования.

Всего тенты и грузовики могут вместить в себя 3,5-3,6 тысячи трупов, сообщила Ворси-Дэйвис. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.