Эксперт: Бизнес заинтересован в предложенных Путиным мерах поддержки экономики

Бизнесменам сейчас крайне важно избежать массовых увольнений, им нужна срочная поддержка. И президент сообщил, что планируются целевые кредиты на выплату зарплат. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД бизнесмен Дмитрий Панов. Ранее он участвовал во встрече Путина с представителями деловых кругов.

«В президентском послании к нации, которое прозвучало в среду, определенно содержится часть наших предложений. Еще 23 марта мы официальным письмом, за подписью председателя нашей организации мы направляли их Владимиру Владимировичу», – сказал Дмитрий Панов, руководитель петербургского отделения «Деловой России».

«Безусловно, мы заинтересованы в тех мерах, которые озвучил президент в своем обращении к россиянам. Все они необходимы и позволяют предпринимателями если дышать не полными легкими, то, по крайней мере, набрать в них воздух», – добавил он.

«Президент поддержал и озвученное мной уже на встрече предложение нашей организации. Для развития экономики очень важно, чтобы сейчас сохранился внутренний спрос. Поэтому мы предложили те госзакупки, которые планировались на третий – четвертый квартал, перенести на второй. Вместе с этим мы предложили ввести авансирование, в том числе в размере до 75% для субъектов малого предпринимательства», – добавил Панов.

«Также, мы предложили докапитализировать региональные фонды содействия развитию предпринимательства. Нужно расширить спектр видов деятельности, по которым эта помощь может быть предоставлена предпринимателям», – призвал собеседник.

В нынешней сложной ситуации о появлении каких-то новых бизнес-проектов говорить преждевременно, считает бизнесмен, однако уже ясно, что свои позиции усилят сервисы доставки. «Если рестораны закроют, люди смогут питаться только посредством оперативной доставки. На одной из встреч с бизнесом в Петербурге представители таких служб сообщили о нехватке около 10 000 сотрудников», – рассказал руководитель петербургского отделения «Деловой России».

«На встрече президента с бизнесом присутствовал представитель компании Faberlic, который сообщил, что будет переоборудовать часть производства под антисептики. У него было очень интересное предложение по сокращению сроков производства этих средств», – добавил Панов.

«Сегодня мы с коллегами очень качественно потрудились. Я уверен, что все предложения были услышаны президентом. На встрече присутствовала вся команда правительства. Она может в кратчайшие сроки эти меры рассмотреть и при необходимости положить их в основу законодательных актов», – подытожил он.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин в своей резиденции в Ново-Огарево провел встречу с представителями российского бизнеса. Среди участников были гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, гендиректор сервиса Okko Яна Бардинцева, совладелец сети Hoff Михаил Кучмент, президент Faberlic Алексей Нечаев, гендиректор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев, основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова и президент ГК «Балтика-транс» Дмитрий Красильников.

Как сообщил сайт Кремля, Дмитрий Панов на встрече поинтересовался у президента возможностью осуществить госзакупки заранее. «Хорошее предложение», – откликнулся на это Путин.

В ходе встречи Борис Добродеев предложил выделить субсидии для среднего и малого бизнеса на финансирование сервисов онлайн-доставки. Путин ответил, что государство может поддержать доставку еды на дом россиянам, но все необходимо подсчитать.

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