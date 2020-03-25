В ВОЗ назвали недостаточными меры по самоизоляции для победы над коронавирусом

Мер по самоизоляции населения не хватит для победы над коронавирусом, необходимы решительные шаги по выявлению, изолированию, тестированию и лечению заболевших, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Просьбы к людям оставаться дома и прекращение перемещения населения дают время для снижения давления на системы здравоохранения», – сказал он на брифинге в Женеве.

По его словам, «сами по себе эти меры не приведут к прекращению» пандемии, сообщает РИА «Новости».

Гебрейесус добавил, что необходимы «агрессивные меры по поиску, изолированию, тестированию, лечению и выявлению контактов (больных людей со здоровыми, – прим. ВЗГЛЯД)».

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля с сохранением зарплаты работникам. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что во время нерабочей недели в условиях распространения коронавируса все рестораны и кафе должны быть закрыты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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